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Отправка военнослужащих в армию: главные изменения призывной кампании-2024 Весенний призыв-2024: какие нововведения ждут будущих новобранцев

Отправка военнослужащих в армию: главные изменения призывной кампании-2024 Весенний призыв-2024: какие нововведения ждут будущих новобранцев

С 1 апреля этого года в России стартует весенний призыв в армию. Он станет первой кампанией, которая пройдет по новым правилам после введения изменений в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе.

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