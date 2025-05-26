Армия России расширила зону наступления в Сумской области: что произошло в зоне СВО 26 мая

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Российская армия расширяет зону наступления в Сумской области, Германия, США, Франция и Великобритания сняли ограничения с поставок дальнобойного оружия Украине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц оценил сроки завершения конфликта.
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