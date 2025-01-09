«Атлетико» о регистрации Ольмо и Виктора: «Вмешательство властей создало очень опасный прецедент. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция»

«Барселона» получила право задействовать обоих футболистов на временной основе. «Атлетико» хочет выразить глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в испанском футболе после резолюции, принятой Высшим советом по спорту в среду.
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