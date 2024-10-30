Ч

Чужестранка

Уже количество погибших украинцев приближается к 30 тысячам. Когда они напали на Суджу, коровок успели угнать по лесам наши героические суджанцы, причём коровы ни разу не закричали, шли тихо, друг за дружкой. А свинокомплекс разбомбили. Поросята разбежались по дорогам и полям. Часть подорвались на минах, а остальные до сих пор бродят и едят, что попадётся. Голод не тётка. Суджанские молочные и мясные продукты были очень хорошего качества как в СССР. Там никогда не было пальмового масла. У нас в Курской области есть немецкое кладбище, похоронены румыны, венгры, итальянцы. Теперь будут и другие фашисты!