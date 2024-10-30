Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Их уже никто никогда не найдет, их пожирают животные»: Курская область завалена тысячами «элитных» трупов боевиков ВСУ

«Их уже никто никогда не найдет, их пожирают животные»: Курская область завалена тысячами «элитных» трупов боевиков ВСУ

Пленные украинские бойцы, захваченные в Курской области, сообщают, что на приграничной территории лежат тысячи тел погибших украинских военных, в том числе из элитных частей.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Почему только тысячами? Напишите &quot;десятками тысяч&quot;. Будет красивее.
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11 час.
ИН
Ирина Некрасова
Быть сожранными голодными боровами - вполне заслуженный бесславный конец для хохлонацистов и алчных наемников! Они этого достойны!
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8 час.
Ч
Чужестранка
Уже количество погибших украинцев приближается к 30 тысячам. Когда они напали на Суджу, коровок успели угнать по лесам наши героические суджанцы, причём коровы ни разу не закричали, шли тихо, друг за дружкой. А свинокомплекс разбомбили. Поросята разбежались по дорогам и полям. Часть подорвались на минах, а остальные до сих пор бродят и едят, что попадётся. Голод не тётка. Суджанские молочные и мясные продукты были очень хорошего качества как в СССР. Там никогда не было пальмового масла. У нас в Курской области есть немецкое кладбище, похоронены румыны, венгры, итальянцы. Теперь будут и другие фашисты!
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5 час.

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