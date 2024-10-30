Пленные украинские бойцы, захваченные в Курской области, сообщают, что на приграничной территории лежат тысячи тел погибших украинских военных, в том числе из элитных частей.
«Их уже никто никогда не найдет, их пожирают животные»: Курская область завалена тысячами «элитных» трупов боевиков ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
Почему только тысячами? Напишите "десятками тысяч". Будет красивее.
Ответить
11 час.
ИН
Ирина Некрасова
Быть сожранными голодными боровами - вполне заслуженный бесславный конец для хохлонацистов и алчных наемников! Они этого достойны!
Ответить
8 час.
Ч
Чужестранка
Уже количество погибших украинцев приближается к 30 тысячам. Когда они напали на Суджу, коровок успели угнать по лесам наши героические суджанцы, причём коровы ни разу не закричали, шли тихо, друг за дружкой. А свинокомплекс разбомбили. Поросята разбежались по дорогам и полям. Часть подорвались на минах, а остальные до сих пор бродят и едят, что попадётся. Голод не тётка. Суджанские молочные и мясные продукты были очень хорошего качества как в СССР. Там никогда не было пальмового масла. У нас в Курской области есть немецкое кладбище, похоронены румыны, венгры, итальянцы. Теперь будут и другие фашисты!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии