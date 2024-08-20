Lenta.ru: Нидерланды допустили изменения в отношениях с Украиной

Группа депутатов парламента Нидерландов от фракции «Партия свободы» вынесла на обсуждение вопрос о пересмотре отношений с Украиной из-за обстоятельств, выявленных в ходе расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».