Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Губернатор провел смотр мобильных огневых групп Пензенской области

Губернатор провел смотр мобильных огневых групп Пензенской области

Пенза, 17 июля – PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел смотр мобильных огневых групп подразделений «БАРС», которым предстоит обеспечивать защиту воздушного пространства региона от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

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