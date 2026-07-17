Губернатор провел смотр мобильных огневых групп Пензенской области

Пенза, 17 июля – PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел смотр мобильных огневых групп подразделений «БАРС», которым предстоит обеспечивать защиту воздушного пространства региона от вражеских беспилотных летательных аппаратов.
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