Работы по благоустройству территорий, которые выполняют на добровольной основе, будут считаться волонтерской деятельностью.
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Работы по благоустройству территорий, которые выполняют на добровольной основе, будут считаться волонтерской деятельностью.
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