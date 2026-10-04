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Страшная находка в квартире. В Москве обнаружили расчлененное тело

Страшная находка в квартире. В Москве обнаружили расчлененное тело

После вскрытия двери в квартире обнаружили пакеты с частями тела В Москве в квартире на Жулебинском бульваре 3 октября обнаружили расчлененное тело женщины.

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