«Волга» из Ульяновска проиграла ижевскому «Зениту» 5:1

Ижевск. Удмуртия. Ижевские футболисты порадовали болельщиков яркой победой. Соперником выступила команда «Волга» из Ульяновска, встреча прошла на стадионе «Купол» 24 августа, сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск».
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