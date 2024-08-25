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SUSANIN

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«Волга» из Ульяновска проиграла ижевскому «Зениту» 5:1

«Волга» из Ульяновска проиграла ижевскому «Зениту» 5:1

Ижевск. Удмуртия. Ижевские футболисты порадовали болельщиков яркой победой. Соперником выступила команда «Волга» из Ульяновска, встреча прошла на стадионе «Купол» 24 августа, сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск».

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