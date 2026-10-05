Медведково
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Медведково

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Глава управы Южного Медведкова провёл обход территории

В ходе обхода территории в Южном Медведкове глава управы Алексей Пантелеймонов встретился с жителями многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Заповедная, дома 24, 26 и 28, а также проезд Дежнёва, дом 5.

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