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«Чёткий и ясный сигнал»: ВС РФ нанесли удар по представителям украинского ВПК и высокопоставленным военным ВСУ

«Чёткий и ясный сигнал»: ВС РФ нанесли удар по представителям украинского ВПК и высокопоставленным военным ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нанесении прицельного удара по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

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