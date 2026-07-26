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Контрафронт

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Германия: министр внутренних дел Александр Добриндт объявил, что по состоянию на послеобеденные часы...

Германия: министр внутренних дел Александр Добриндт объявил, что по состоянию на послеобеденные часы по местному времени в Берлин, а также на вокзалы, аэропорты и границы по всей стране были направлены крупные подразделения полиции после тарана автомобиля, в результате которого погиб один человек и были ранены 29 человек на мероприятии в честь Дня Кристофера Стрита (CSD) на Ахорнштайге в берлинском Тиргартене 25 июля.

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