Германия: министр внутренних дел Александр Добриндт объявил, что по состоянию на послеобеденные часы по местному времени в Берлин, а также на вокзалы, аэропорты и границы по всей стране были направлены крупные подразделения полиции после тарана автомобиля, в результате которого погиб один человек и были ранены 29 человек на мероприятии в честь Дня Кристофера Стрита (CSD) на Ахорнштайге в берлинском Тиргартене 25 июля.