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Царьград

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Житель Великобритании увидел у дороги похожее на пантеру существо

Житель Великобритании увидел у дороги похожее на пантеру существо

Зверь длиной почти два метра, по его словам, охотился на кролика. Сфотографировать его удалось лишь издалека, а подойти близко британец не рискнул.

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