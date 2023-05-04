Российские космонавты вернулись на МКС, завершив работу в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, завершив работы в открытом космосе по переносу с помощью манипулятора шлюзовой камеры на модуль "Наука", вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос".