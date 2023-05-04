Газета.ру

8 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Куницын
    Какая то бессмысленная война..хотя война всегда бессмысленна. Жалко людей ,жалко ресурсыПригожин сообщил,...
  • Леонид Ла Рошель
    Это знак - король из Уильяма/Карла получится пенисуальный.Хулиганы выкосили...
  • Елена Бреслова
    мне одной кажется что драчун нерусь?Под Новосибирском...

Российские космонавты вернулись на МКС, завершив работу в открытом космосе

Российские космонавты вернулись на МКС, завершив работу в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, завершив работы в открытом космосе по переносу с помощью манипулятора шлюзовой камеры на модуль "Наука", вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх