Чиновники Белого дома в очередной раз «порадовали» громким заявлением. США «приказало» сесть противников за стол переговоров, иначе Россию ждут весьма серьезные последствия? Какие, интересно, когда контранступление уже накрылось, как в народе говорят, медным тазом? Данное заявление озвучит зам советника Байдена по нацбезопасности.
К чему США хотят принудить Россию. И чем Вашингтон запугивает Москву
Комментарии
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BV
Boris Voronin
ВСЁ для америкосии кончено!!! НЕТ больше гегемона - замочили его в сортире, силёнок на все горячие точки НЕ ХВАТАЕТ... А если ещё и сцепится с Китаем, то... Реальный сектор экономики - производство не дотягивает до 20% валового дохода, оставшиеся, практически 50/50, финансы и внутреннее потребление скукоживаются как шагреневая кожа, и, если Китай правильно ПОМОЖЕТ, финансовое напечатанное "благополучие" закончится КРИЗИСОМ и гибелью США!!!
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6 час.
Геннадий Бережнов
Файнер подчеркивает, что Россия должна за столом переговоров согласиться на условия своего противника в перемирии. Сегодня этот бред все правильно понимают.
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3 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Про стратегическую базу ВМФ автор не в курсе, давит на то что ближе - бабло, хотя это то же присутствует.
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2 час.
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