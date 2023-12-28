К чему США хотят принудить Россию. И чем Вашингтон запугивает Москву

BV

Boris Voronin

ВСЁ для америкосии кончено!!! НЕТ больше гегемона - замочили его в сортире, силёнок на все горячие точки НЕ ХВАТАЕТ... А если ещё и сцепится с Китаем, то... Реальный сектор экономики - производство не дотягивает до 20% валового дохода, оставшиеся, практически 50/50, финансы и внутреннее потребление скукоживаются как шагреневая кожа, и, если Китай правильно ПОМОЖЕТ, финансовое напечатанное "благополучие" закончится КРИЗИСОМ и гибелью США!!!