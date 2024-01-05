СК России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Севастополя и Белгородской области

СК России расследует очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей Белгородской области и Севастополя По сообщению органов исполнительной власти, в результате преступных действий ВСУ в Севастополе ранен мирный житель, в Белгородской области ранены двое мужчин.
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