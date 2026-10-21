С 48-летней актрисой Любовью Толкалиной произошел неприятный инцидент во время отдыха в ЮАР. Звезда театра и кино прилетела в Африку за новыми впечатлениями, и они действительно не заставили себя ждать, хотя и оказались весьма специфическими.