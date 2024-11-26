Правительство России расширило список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен, и теперь власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты, но и на любые другие важные для людей товары.
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