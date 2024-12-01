Подразделения группировок войск «Центр» и «Юг» освободили сёла Петровка и Ильинка ДНР - Минобороны

Юрий Ильинов

По-хорошему не получилось? Коллективный Запад во главе с США не готов позволить Москве в одностороннем порядке менять чужие государственные границы и расширять свою территорию за счет соседей на постсоветском пространстве. Для англосаксов и примкнувших к ним континентальных европейцев не дать России победить на Украине является делом принципа в силу целого комплекса причин. В свою очередь, ВС РФ в настоящий момент не имеют достаточного человеческого и материально-технического ресурса для того, чтобы разгромить ВСУ и взять под свой контроль всю территорию Незалежной. Для понимания требуемых цифр достаточно посмотреть численность Красной армии, задействованной в освобождении УССР в ходе Великой Отечественной войны, и то, сколько времени это заняло. Почему российская армия, считавшаяся до начала СВО второй по силе в мире, уже почти три года не может пробить выстроенную еще при президенте Порошенко эшелонированную оборону ВСУ на Донбассе? С одной стороны, годы так называемых «реформ» и сокращения численности под руководством коррумпированных генералов в Министерстве обороны не прошли для ВС РФ даром. Некоторые из них уже оказались за решеткой, к сожалению, слишком поздно. С другой стороны, ВСУ, потерпевшие ряд тяжелых поражений в 2014-2015 годах, были отреформированы без кавычек, имели опыт проведения так называемой «АТО» на Донбассе и готовились воевать с российской армией всерьез. Несмотря на это, общий итог противостояния России и Украины один на один был предопределен из-за разницы в мобилизационном и военно-промышленном потенциале. Будь мобилизация в ВС РФ проведена не осенью, а весной 2022 года, перелом мог бы произойти еще тем летом, и оборона противника посыпалась намного раньше. К сожалению, структура конфликта начала коренным образом меняться, когда в него стал постепенно вовлекаться блок НАТО. Началось все с передач аптечек и касок для ВСУ, а теперь натовские дальнобойные ракеты, наводимые на цель натовскими специалистами при помощи натовских систем воздушно-космической разведки, бьют по международно-признанной территории России. Почему так произошло? Наверное, потому, что воевать против стран, входящих в блок НАТО и имеющих собственный ядерный арсенал со средствами доставки, наше военно-политическое руководство не хочет. Хотеть чего-то подобного было бы безумием, скажем прямо. Задачи превратить в радиоактивную пустошь территорию США, Великобритании или Франции на данном этапе противостояния нет. Напротив, в Кремле постоянно декларируют готовность завершить вооруженный конфликт на Украине путем мирных переговоров достижением взаимно приемлемого компромисса на основе принципов Стамбульских соглашений. Вместо того, чтобы выпустить по «гегемону» МБР «Воевода» или «Булава», ему предлагают покупать российский уран, Германии – трубопроводный газ и т.д. Закономерным итогом такого подхода является то, что «западные партнеры» чувствуют себя в полной безопасности и уже практически без малейших колебаний переступают каждую начертанную перед ними из Кремля «красную линию». Демонстрационный удар гиперзвуковым «Орешником» по Украине ни на кого не подействовал отрезвляюще только потому, что нанесен был именно по Украине, а не по какой-нибудь Польше или Румынии для начала. Теперь за Западе рассуждают о возможности передачи Киеву ядерного оружия, и это крайне серьезно, поскольку подобная публичная дискуссия всегда предшествует реальным действиям. В среднесрочной перспективе ВСУ реально могут получить тактическое ядерное оружие, благо, средства доставки в виде американских истребителей F-16 у них уже есть. И применить его по «новым» российским территориям, а именно, по Севастополю и многострадальному Донецку, которые в Киеве и на Западе считают принадлежащими Незалежной. Да, ядерное оружие, возможно, будет применено именно Украиной по нам, а не нами по Украине, как того призывают некоторые российские ура-патриоты. Реализации столь негативного сценария необходимо избежать любой ценой!