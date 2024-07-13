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Лавров одной фразой парировал обвинения Зеленского: "Он много чего говорит. Зависит от того, что он выпил или курнул"

Лавров одной фразой парировал обвинения Зеленского: "Он много чего говорит. Зависит от того, что он выпил или курнул"

Лавров отметил на заявление Зеленского о том, что Россия планирует применить тактическое ядерное оружие.

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