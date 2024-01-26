Закон сохранения в деле

Если в одном месте, что-то убыло, то оно в другом месте обязательно прибудет. Руководитель ГУВД Бишкека генерал Мелис Турганбаев заявил, что депортация граждан Киргизии из России на родину привела к резкому росту преступности в столице.
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