Артюхов заканчивает восьмой «Честный маршрут»

Дмитрий Артюхов заканчивает свой восьмой автомобильный «Честный маршрут» по округу. Напомним, что он начался 14 августа, глава округа посетил шесть городов, пообщался лично примерно с десятью тысячами ямальчан, последняя встреча прошла накануне вечером в Надыме и продлилась более двух часов.