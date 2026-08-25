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Артюхов заканчивает восьмой «Честный маршрут»

Артюхов заканчивает восьмой «Честный маршрут»

Дмитрий Артюхов заканчивает свой восьмой автомобильный «Честный маршрут» по округу. Напомним, что он начался 14 августа, глава округа посетил шесть городов, пообщался лично примерно с десятью тысячами ямальчан, последняя встреча прошла накануне вечером в Надыме и продлилась более двух часов.

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