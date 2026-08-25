Артюхов заканчивает восьмой «Честный маршрут»

Дмитрий Артюхов заканчивает свой восьмой автомобильный «Честный маршрут» по округу. Напомним, что он начался 14 августа, глава округа посетил шесть городов, пообщался лично примерно с десятью тысячами ямальчан, последняя встреча прошла накануне вечером в Надыме и продлилась более двух часов.
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