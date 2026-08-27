Житель Тербунского округа оплатил штрафы на 40 тысяч рублей

Судебный пристав арестовал автомобиль Nissan должника, накопившего 49 штрафов на 40 тысяч рублей.Житель Тербунского округа Липецкой области, неоднократно нарушавший правила дорожного движения, полностью погасил накопившиеся штрафы - их общая сумма составила более 40 тысяч рублей.
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