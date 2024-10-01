Специалист Завалишин: гаджеты на Android вряд ли отключат в России

Смартфоны и другие гаджеты россиян на платформе Android вряд ли полностью отключат. Об этом Pravda.Ru рассказал директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин, комментируя информацию о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян.