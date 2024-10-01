Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Это знаменательное событие окажет положительное воздействие на мировую экономику и экологию планеты. Рубль подорожает...Принцесса Беатрис...
  • Андрей Зарубкин
    Госдолг США 35 триллионов долларов. Доллар стоит не больше затрат на их печатание.Аналитик Калманов...
  • Дмитрий Гурин
    Наши думцы что то уж сильно передумались со своими законами.............. да приравнять изготовление поддельных докум...Госдума РФ рассмо...

Специалист Завалишин: гаджеты на Android вряд ли отключат в России

Специалист Завалишин: гаджеты на Android вряд ли отключат в России

Смартфоны и другие гаджеты россиян на платформе Android вряд ли полностью отключат. Об этом Pravda.Ru рассказал директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин, комментируя информацию о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх