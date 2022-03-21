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Расторгуев жестко высказался о ситуации в мире: «Волнует будущее. Делаю все, что от меня зависит, рассказывая правду о своей стране»

Расторгуев жестко высказался о ситуации в мире: «Волнует будущее. Делаю все, что от меня зависит, рассказывая правду о своей стране»

Николай Расторгуев, будучи ярым патриотом России, громко заявлял об этом в социальных сетях и в недавних интервью, где его просили прокомментировать отношение к артистам, которые внезапно отказались выступать для российской публики или на территории Российской Федерации.

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