Политический вестник

4 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    А что где-то рожениц привязывают ремнями к кушеткам? Где такая дикость?Монеточка о навяз...
  • Надежда
    Не нужно защищать Путина, он в этом не нуждается, просто включите мозги и проанализируйте экономическую ситуацию, как...Журналист шокиров...
  • Иван Наблюдатель
    Где статья, мошенники?!Путин меняет реше...

Интригующий самолёт Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым бортом Flightradar24

Интригующий самолёт Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым бортом Flightradar24

Самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, стал самым отслеживаемым воздушным судном по данным сервиса Flightradar24.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх