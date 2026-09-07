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Победительницей конкурса "Мисс мира-2026" стала учительница из Доминиканы Джохейри Мола

Победительницей конкурса "Мисс мира-2026" стала учительница из Доминиканы Джохейри Мола

Титул "Мисс мира" в этом году получила представительница Доминиканской Республики, 24-летняя учительница Джохейри Мола.

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