Военное обозрение

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Пентагон возобновляет поиски КАЗ для бронемашин Stryker

Пентагон возобновляет поиски КАЗ для бронемашин Stryker

Бронетранспортер Stryker без активной защиты Сухопутные войска США возобновляют поиски комплекса активной защиты для оснащения бронемашин семейства Stryker.

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