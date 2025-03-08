Вырвали микрофон, вытолкнули из поезда: Люся Чеботина столкнулась с безграничной любовью фанатов

Артистка призналась, что порой поведение зрителей вызывает недоумение. Люся Чеботина. соцсетиЛюбой известный артист имеет в арсенале историю, когда восторженное внимание поклонников начинает граничить с опасностью и может обернуться крупными неприятностями.