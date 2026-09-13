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Проба 2

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16 курьеров, которым вместо простого «спасибо» достались хлесткие истории

16 курьеров, которым вместо простого «спасибо» достались хлесткие истории

Кажется, что может быть проще работы курьера: приехал по нужному адресу, отдал пакет счастливому хозяину квартиры и в отличном настроении покатил к следующему заказчику.

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