16 курьеров, которым вместо простого «спасибо» достались хлесткие истории

Кажется, что может быть проще работы курьера: приехал по нужному адресу, отдал пакет счастливому хозяину квартиры и в отличном настроении покатил к следующему заказчику.
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