От Гюго до Драйзера: тест RT о зарубежной классике

Кто написал «Остров сокровищ» и «Путешествия Гулливера»? А что насчёт «Франкенштейна» и «Дракулы»? Отличаете ли вы творчество Виктора Гюго от Стендаля? Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете зарубежную классику.