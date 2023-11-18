От Гюго до Драйзера: тест RT о зарубежной классике

Кто написал «Остров сокровищ» и «Путешествия Гулливера»? А что насчёт «Франкенштейна» и «Дракулы»? Отличаете ли вы творчество Виктора Гюго от Стендаля? Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете зарубежную классику.
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