Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы

По словам Виктора Томенко, в среднем фермеры получили по 536 центнеров корнеплодов с каждого гектара Аграрии Алтайского края завершили уборку сахарной свеклы с выдающимися результатами, сообщил губернатор Виктор Томенко.
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