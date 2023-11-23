Всего 3 вопроса, которые мгновенно определят, есть ли будущее у ваших отношений

Психологический тест Вы наверняка слышали про знаменитые «36 вопросов, чтобы влюбиться». Суть их в том, что, задавая вопросы друг другу (это обязательно надо сделать в обе стороны), вы лучше узнаете партнера, а он — вас.
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