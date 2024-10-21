Стройматериалы: приобрести можно все, вопрос — у кого, в какие сроки и по какой цене

По оценкам девелоперов, 95% стройматериалов и комплектующих сегодня не являются дефицитом. Однако цены на многие позиции продолжают расти, и это заставляет игроков рынка недвижимости искать способы оптимизации затрат«Проблем со стройматериалами в регионах страны не наблюдается» — таков общий вывод, к которому пришли эксперты, чьи мнения BFM.