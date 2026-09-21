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Помощь маме: 14 многодетных семей в Москве получили помощь с оплатой услуг нянь

Помощь маме: 14 многодетных семей в Москве получили помощь с оплатой услуг нянь

Средства, собранные в рамках благотворительного пасхального тиража «Русского лото» в 2026 году, позволили православной службе помощи «Милосердие» оплатить услуги нянь для 14 многодетных семей в Москве .

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