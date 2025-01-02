Курская область под угрозой: ВСУ атаковали в первые минуты нового года

В Курской области объявлена ракетная угроза: ВСУ нанесли удар в первые минуты нового года. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил о повреждении газораспределительного шкафа близ населённого пункта Гирьи.
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