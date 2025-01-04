Собянин: Обеспечение продовольственной безопасности — один из приоритетов Москвы

Одной из главных задач правительства является обеспечение продовольственной безопасности Москва ежегодно потребляет около 13,1 млн тонн продуктов питания, и обеспечение продовольственной безопасности — приоритет для городских властей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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