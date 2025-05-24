В Смольном поздравили выпускников с окончанием школы

В этом году последний звонок прозвучит для 27 тысяч юных петербуржцев Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский поздравили петербургских выпускников с праздником последнего школьного звонка, передает пресс-служба Смольного.