В Смольном поздравили выпускников с окончанием школы

В этом году последний звонок прозвучит для 27 тысяч юных петербуржцев Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский поздравили петербургских выпускников с праздником последнего школьного звонка, передает пресс-служба Смольного.
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