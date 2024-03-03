Скандал в Львовской опере: артисты исчезли после зарубежных гастролей

Три артиста Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей по Финляндии. Западноукраинская балетная труппа с 8 по 22 февраля выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем «Дон Кихот» Людвига Минкуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии