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Скандал в Львовской опере: артисты исчезли после зарубежных гастролей

Скандал в Львовской опере: артисты исчезли после зарубежных гастролей

 Три артиста Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей по Финляндии. Западноукраинская балетная труппа с 8 по 22 февраля выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

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