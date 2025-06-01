Трамп нашел, с кем «сообразить на троих»: Евросоюз, которого к столу не пригласили, готовит тонну яда

Американский президент собирается провернуть еще одну грандиозную «сделку века», разделив мир на сферы влияния Андрей Захарченко Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Материал комментируют: Константин Блохин Николай Топорнин Президент США Дональд Трамп намерен добиться «сделки века» о разделе сфер влияния с Россией и Китаем, и если сделка «выгорит», каждое из этих государств будет доминировать в определенной части Земного шара «в стиле имперского правления XIX века».