«Продаётся сердце. Состояние трупа хорошее, застрелен в голову»

Константин Самарин

Бред какой-то. Автор обьявления что, труп в холодиььнике держит? Любой думающий человек понимает, что сердце для пересадки-это не сердце для приготовления жаркого, которое можно просто бросить в морозилку, и хранить месяцами в замороженном виде. Во первых, нужны специальные криогенные камеры, во вторых, нужны специалисты, в третьих, купить сердце кому попало не получится, да и не за чем, поскольку, на первом месте стоит совместимость донора и репиента. Поэтому, для такой торговли никак не подходит сайт в теневом сегменте интернета.