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«Продаётся сердце. Состояние трупа хорошее, застрелен в голову»

«Продаётся сердце. Состояние трупа хорошее, застрелен в голову»

Война — дело прибыльное. Украинские чёрные трансплантологи уже давно в этом убеждаются. В укросегменте Даркнета размещено множество предложений, например, таких: "Продаётся сердце.

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Комментарии
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Константин Самарин
Бред какой-то. Автор обьявления что, труп в холодиььнике держит? Любой думающий человек понимает, что сердце для пересадки-это не сердце для приготовления жаркого, которое можно просто бросить в морозилку, и хранить месяцами в замороженном виде. Во первых, нужны специальные криогенные камеры, во вторых, нужны специалисты, в третьих, купить сердце кому попало не получится, да и не за чем, поскольку, на первом месте стоит совместимость донора и репиента. Поэтому,  для такой торговли никак не подходит сайт в теневом сегменте интернета.
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Там, где прибыльное дело &quot;поставлено на поток&quot;, наверное, есть всё необходимое для такой торговли...
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34 мин.

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