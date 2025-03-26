Мины ВСУ у Гуева мешают украинским военным бежать в Сумскую область

Мины, установленные ВСУ в лесу в окрестностях села Гуево Курской области, препятствуют отступлению украинских военных из этого района в Сумскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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