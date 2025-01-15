Губернатор Василий Анохин раскрыл подробности создания аэропорта в облцентре

Важный транспортный узел появится на основе одного из смоленских аэродромов В рамках поручения президента страны власти региона заключили контракт на проектирование аэропорта «Северный», заявил в ходе своей пресс-конференции губернатор Смоленской области Василий Анохин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии