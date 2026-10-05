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Царьград

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Экс-сотрудник УИС во Владимире скрыл 11 машин жены и лишился 360 тысяч

Экс-сотрудник УИС во Владимире скрыл 11 машин жены и лишился 360 тысяч

Суд во Владимире изменил формулировку увольнения бывшего сотрудника ФСИН на «в связи с утратой доверия» и постановил взыскать с него более 360 тысяч рублей.

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