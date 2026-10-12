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Царьград

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В Минске с 12 октября включают отопление в офисах и на предприятиях

В Минске с 12 октября включают отопление в офисах и на предприятиях

С 12 октября тепло поступит в административные, общественные и промышленные здания Минска, сообщили в Мингорисполкоме.

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