Два борта МЧС России доставили гуманитарную помощь населению Мьянмы

Два борта МЧС России доставили гуманитарную помощь жителям Мьянмы, об этом сообщили в ведомстве.Гуманитарная операция проводится по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
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