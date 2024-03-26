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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильгар Мамедов: «Великая – феноменальная спортсменка. Чем больше Соня будет фехтовать, тем больше фехтование будут любить»

«Соня Великая еще в мае прошлого года хотела закончить. Она говорила: «Я отфехтую [на турнире «Московская сабля»] и закончу».

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