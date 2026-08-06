"Пятый канал": на счета Дани Милохина наложен арест из‑за ролика в TikTok

Сумма замороженных средств составляет 407,2 тыс. рублей. Основанием для судебного разбирательства послужил видеоролик в TikTok, где Милохин использовал трек "Владимир Путин - молодец!" без разрешения правообладателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии