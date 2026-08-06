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Газета.ру

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"Пятый канал": на счета Дани Милохина наложен арест из‑за ролика в TikTok

"Пятый канал": на счета Дани Милохина наложен арест из‑за ролика в TikTok

Сумма замороженных средств составляет 407,2 тыс. рублей. Основанием для судебного разбирательства послужил видеоролик в TikTok, где Милохин использовал трек "Владимир Путин - молодец!" без разрешения правообладателя.

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