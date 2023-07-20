Военное обозрение

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Кошмар на поле боя. Российские саперы устроили ад для наступающих укров

Кошмар на поле боя. Российские саперы устроили ад для наступающих укров

Вчера прочитал маленькую заметочку у одного из военкоров о саперах. Наверное, впервые за все время. Хорошо написано: «Предлагаю после войны поставить памятник саперам!» А ведь действительно, во многом именно работа саперов останавливает продвижение бронетехники противника, помогает уничтожать десятки солдат ВСУ ежедневно.

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