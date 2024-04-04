Собянин рассказал, как москвичи меняют город с помощью «Активного гражданина»

На платформе прошло более 6,5 тыс. голосований Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что более 250 млн мнений собрано на портале «Активный гражданин», которому через несколько месяцев исполнится 10 лет с начала запуска.
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